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Перед судом постане киянин, якого обвинувачують у жорстокому побитті літньої жінки. Від отриманих травм вона померла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Напад стався у березні цього року в Дніпровському районі столиці. 75-річна жінка відпочивала на лавці біля будинку. Між нею та нетверезим сусідом виник словесний конфлікт. Щоб не продовжувати сварку, літня жінка вирішила піти додому. Однак чоловік наздогнав її та вдарив кулаком у голову. Пенсіонерка впала й сильно вдарилася головою об бетонну доріжку, після чого нападник ще кілька разів ударив її ногами по тілу.

Жінку госпіталізували до лікарні у важкому стані: медики діагностували у неї численні забої голови, закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом кісток черепа. Попри зусилля лікарів, постраждала померла в реанімації.

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Дії затриманого кваліфіковані за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який зберігав вдома гранату та підривачі. Фігуранту оголосили підозру.