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10 червня 2026, 09:40

На Одещині чоловіка привалило бетонною плитою в покинутій будівлі

10 червня 2026, 09:40
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Фото: поліція
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Подія сталася ввечері 8 червня в селищі Ширяєве Березівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На околиці населеного пункту в покинутій будівлі 28-річного чоловіка привалило бетонною плитою. Про подію в поліцію повідомила співмешканка потерпілого.

На місце негайно прибули екіпажі патрульних, слідчі, рятувальники ДСНС та медики. З'ясувалося, що чоловік опинився затиснутим під завалами на другому поверсі.

Поліцейські та рятувальники почали розбирати уламки вручну, проте підняти величезну плиту самотуж ніяк не вдавалося. Чоловіка таки дістали з-під завалів завдяки допомозі місцевого фермера, який надав автокран.

Операція з порятунку тривала майже дві години. Чоловіка з численними травмами та переломами кісток госпіталізували до лікарні, наразі він перебуває в лікарні.

Нагадаємо, ввечері 3 червня на Прикарпатті чоловіка засипало триметровим шаром землі під час копання криниці. Рятувальники вивільнили чоловіка.

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