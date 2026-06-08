12:44  08 червня
ДТП із чотирма загиблими в Києві: водія Mercedes взяли під варту
11:58  08 червня
На Вінниччині під колесами потяга загинув чоловік
10:29  08 червня
На Хмельниччині 13-річний підліток дістав тяжкі травми після падіння з електросамоката
UA | RU
UA | RU
Юрій Бутусов журналіст info@regionews.ua
08 червня 2026, 13:57

Росія завозить іноземних бійців значно більше за Україну: що робити

08 червня 2026, 13:57
Читайте также на русском языке
Ворог виділив великий фінансовий та організаційний ресурс для завезення бійців з-за кордону
Ворог виділив великий фінансовий та організаційний ресурс для завезення бійців з-за кордону
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За повідомленням Головного управління розвідки МО України Росія запланувала залучити до своєї армії у 2026-му році 18,5 тисяч іноземців. Це велика цифра – 50% від місячного плану мобілізації в усій РФ, такої кількості людей вистачить на 185 штатних штурмових рот.

Про що це говорить:

  1. Росія шукає додатковий ресурс для продовження перманентного наступу пхотою у 2026-му та 2027-му роках.
  2. Ворог виділив великий фінансовий та організаційний ресурс для завезення бійців з-за кордону. На даний момент в українському полоні громадяни 48 країн світу, і кількість іноземців в окупаційній армії помітно зростає щомісяця.
  3. Ворог намагається уникнути примусової мобілізації за зразком 2022-го року, щоб зберегти для своєї економіки платників податків та робочі руки, уникнути соціально-політичної кризи, тобто ворог планує продовження війни на подальші роки.

А що в Україні?

Станом на 1 липня 2026-го року Україна організовано завезе до 1300 бійців – це буде результат перших шести місяців. З них 60% тих, кого вже завезли на даний момент – завезли за рахунок приватних коштів кількох українських волонтерів.

Треба віддати належне, держава включилась у роботу, два вповноважених по роботі з іноземцями ТЦК працюють. Але, очевидно, з такими темпами роботи, навіть якщо результати перших двох місяців буде подвоєно, ми завеземо у 2026-му у 6 разів менше, ніж запланувала Росія.

На даний момент тільки у корпуса "Хартія" знаходиться майже 2 тисяч заявок про готовність негайно прибути в Україну від іноземних бійців, яким необхідно оплатити трансфер. У нас є усі можливості завезти іноземних бійців не менше, ніж це запланувала Росія. Причому, якість людей, яких ми завозимо – значно вища.

Усі керівники це питання підтримують, міністр оборони М.Федоров та міністр внутрішніх справ І.Клименко особисто контролюють питання.

Але для того, щоб не відставати від Росії, питання завезення іноземних бійців має стати у центрі уваги та швидких узгоджених рішень усього вищого керівництва країни.

Чи можемо ми завозити іноземних бійців стільки ж, скільки Росія чи навіть більше ніж Росія?

Так. Бо нам значно вигідніше завозити добровольців, ніж ловити платників податків на вулицях.

Що робити?

  1. По-перше – гроші, а по-друге – процедури їх використання, по-третє – вдосконалення порядку дисципліни та умов контратку для іноземців, яких організованно завозять.
  2. Державних коштів потрібно значно більше. І такі витрати потребують певних не простих державних процедур, узгоджень на кількох рівнях, з чим виникають складнощі.
  3. Кращим варіантом швидкого збільшення темпів завезення може бути приватні кошти або кошти волонтерських фондів. Я оплатив завезення біля сотні іноземних бійців саме через фонд, завдяки пожертвам небайдужих українців. Але знову таки – скільки можна зібрати на фонд через соцмережі? Тут також потрібна ініціатива держави, типу фонда United 24, який свого часу став двигуном масштабування вироюництва дронів.
  4. Часткове фінансування через фонди потрібно навіть у випадку, якщо будуть відкриті закупівлі трансферів за кошти державного бюджету. Додаткові витрати необхідні для забезпечення роботи рекрутінгової системи. Не буду розшифровувати деталі, але без якісного рекрутінгу масове завезення не спрацює.
  5. Одночасно потрібні зміни в умови контракту та проходження служби, у порядок виплат для тих іноземців, кого завозять організованно, щоб покращити дисципліну та відповідальність.
  6. Таке ключове питання, як завезення іноземців на фронт має отримати швидку додаткову підтримку від держави. Ця проблема має єднати усю державу та усіх керівників, незалежно від стосунків між ними.

Для України залучення іноземців це не просто питання ведення бойових дій та зупинки російського наступу – це питання фізичного виживання української нації.

Читайте також: Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна іноземець бойова часть російська армія ЗСУ
 
Підписуйтесь на RegioNews
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Російський дрон вдарив по автомобілю на Сумщині: постраждали четверо людей
08 червня 2026, 14:58
У Дніпрі чоловік загинув, намагавшись розплавити боєприпас
08 червня 2026, 14:45
Серія ударів по РФ: уражено ключову паливну інфраструктуру та РЛС
08 червня 2026, 14:41
На Полтавщині чоловіка, який зник під час відпочинку, знайшли мертвим
08 червня 2026, 14:25
На Прикарпатті жінка розбила вазу і смертельно поранила знайомого
08 червня 2026, 13:39
Пообіцяв повернути сина: на Тернопільщині жінка у відчаї віддала аферистам всі гроші
08 червня 2026, 13:20
"Плюс 100 кв. км за місяць": Сирський розповів про успіхи ЗСУ на фронті
08 червня 2026, 13:04
ДТП із чотирма загиблими в Києві: водія Mercedes взяли під варту
08 червня 2026, 12:44
"Кримінал відчуває слабину": в Нацполіції пояснили ризики масової мобілізації поліцейських
08 червня 2026, 12:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »