Вражеские удары по Сумщине: ранен полицейский и женщина
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 20 населенных пунктов Сумской области
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
На местах работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции, документировавшие последствия атак.
В Середино-Будской общине в результате удара вражеского беспилотника получили травмы полицейский и 55-летняя женщина.
В Глуховской общине поврежден частный дом, хозяйственные постройки и помещения кафе. В Сумской общине зафиксировано разрушение жилых домов, административного здания, шиномонтажа и автомобилей, также произошло возгорание леса.
В Белопольской общине поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение.
По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.
Напомним, в ночь на 26 мая российские войска атаковали город Ромны Сумской области. Под прицелом оказались жилищный сектор и объект инфраструктуры. В результате обстрела пострадали три человека.