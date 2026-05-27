27 мая 2026, 07:13

Вражеские удары по Сумщине: ранен полицейский и женщина

Фото: Национальная полиция
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 20 населенных пунктов Сумской области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

На местах работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции, документировавшие последствия атак.

В Середино-Будской общине в результате удара вражеского беспилотника получили травмы полицейский и 55-летняя женщина.

В Глуховской общине поврежден частный дом, хозяйственные постройки и помещения кафе. В Сумской общине зафиксировано разрушение жилых домов, административного здания, шиномонтажа и автомобилей, также произошло возгорание леса.

В Белопольской общине поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение.

По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, в ночь на 26 мая российские войска атаковали город Ромны Сумской области. Под прицелом оказались жилищный сектор и объект инфраструктуры. В результате обстрела пострадали три человека.

