20 квітня 2026, 10:16

Окупанти на Сумщині знову спробували прорватися через трубу

Скриншот із відео
Російські війська вкотре намагалися прорвати українську оборону на Сумському напрямку, використовуючи незвичні тактики – зокрема переміщення через газову трубу та штурм на легкій техніці

Про це повідомили в 71 бригаді ДШВ, передає RegioNews.

Зазначається, що противник намагався наблизитися до позицій ЗСУ через інженерні комунікації, а також використовуючи мотоцикли та квадроцикли.

Втім, українські військові завчасно виявили ворожі дії та зірвали штурм. У результаті окупанти зазнали втрат і відступили.

Втрати противника під час спроби прориву склали:

  • 35 ліквідованих військових;
  • 17 поранених;
  • 3 мотоцикли знищено;
  • 4 квадроцикли знищено.

У 71 бригаді ДШВ зазначили, що завдяки злагодженій роботі підрозділів усі спроби прориву були своєчасно виявлені та зупинені.

Нагадаємо, торік у вересні росіяни зайшли до Куп'янська через газову трубу. Росіяни збудували цілу логістичну артерію. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота.

війна окупанти Сумська область фронт російська армія газова труба
РФ атакувала Україну 142 дронами: зафіксовано влучання на 18 локаціях
20 квітня 2026, 09:48
Росія атакувала Сумщину майже 70 разів: троє людей поранено
20 квітня 2026, 09:21
1050 окупантів і танки з артсистемами: втрати РФ за добу
20 квітня 2026, 09:07
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Ворог вдарив по райвідділу поліції у Прилуках на Чернігівщині: виникла пожежа
20 квітня 2026, 12:20
Росіяни атакували Запоріжжя: спалахнула пожежа, є постраждалі
20 квітня 2026, 12:08
Під Києвом викрили агента ФСБ: збирав дані про ТЕЦ і позиції ЗСУ
20 квітня 2026, 11:55
Дрон РФ влучив у будинок радника Міноборони "Флеша": він поранений
20 квітня 2026, 11:29
У Києві після стрілянини помер поранений: загиблих уже 7
20 квітня 2026, 11:06
Ворог атакував Полтавщину: поранено людей, пошкоджено підприємство
20 квітня 2026, 10:52
Загибель депутата в Одесі: з'явилося фото авто з місця події
20 квітня 2026, 10:39
Страх замість служби: що сталося з поліцією в Україні
20 квітня 2026, 09:57
РФ атакувала Україну 142 дронами: зафіксовано влучання на 18 локаціях
20 квітня 2026, 09:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
