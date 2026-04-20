Окупанти на Сумщині знову спробували прорватися через трубу

Скриншот із відео

Російські війська вкотре намагалися прорвати українську оборону на Сумському напрямку, використовуючи незвичні тактики – зокрема переміщення через газову трубу та штурм на легкій техніці

Про це повідомили в 71 бригаді ДШВ, передає RegioNews.

Зазначається, що противник намагався наблизитися до позицій ЗСУ через інженерні комунікації, а також використовуючи мотоцикли та квадроцикли.

Втім, українські військові завчасно виявили ворожі дії та зірвали штурм. У результаті окупанти зазнали втрат і відступили.

Втрати противника під час спроби прориву склали:

35 ліквідованих військових;

17 поранених;

3 мотоцикли знищено;

4 квадроцикли знищено.

У 71 бригаді ДШВ зазначили, що завдяки злагодженій роботі підрозділів усі спроби прориву були своєчасно виявлені та зупинені.

Нагадаємо, торік у вересні росіяни зайшли до Куп'янська через газову трубу. Росіяни збудували цілу логістичну артерію. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота.