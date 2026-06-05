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05 червня 2026, 20:49

Рибний бізнес поза законом: на Львівщині суд повернув громадам понад 600 га водного фонду

05 червня 2026, 20:49
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Західний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення, ухвалене за позовом Жовківської окружної прокуратури, про повернення державі 667 га земель водного фонду на Львівщині

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про три земельні ділянки на території Кам’янка-Бузької та Добротвірської громад, де розташоване Добротвірське водосховище.

Прокурори встановили, що одне з підприємств тривалий час використовувало водосховище та землі водного фонду для рибогосподарської діяльності без належно оформлених правових підстав. При цьому до бюджету не надходили передбачені законом платежі за користування державним природним ресурсом.



З метою захисту інтересів держави прокуратура звернулася до суду. Господарський суд задовольнив позов, визнав незаконним користування водосховищем і земельними ділянками, заборонив підприємству здійснювати на них рибогосподарську діяльність та зобов’язав повернути землі державі.

Не погодившись із рішенням, підприємство подало апеляційну скаргу. Однак суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокуратури та залишив рішення без змін.

Нагадаємо, що на Херсонщині посадовиця ЦНАПу однієї з сільрад незаконно зареєструвала право приватної власності на три земельні ділянки, використовуючи для цього підроблені документи.

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