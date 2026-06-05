На Житомирщині 17-річна дівчина вбила військового замовлення РФ

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За словами дівчини, вона діяла за вказівками російського куратора, з яким переписувалась в Telegram. Попередньо, 3 червня вона зустрілась з військовим. У його квартирі під час застілля з алкоголем вона додала до його напою метадон, після чого пішла.

Наступного дня військового знайшли смертвим. Наразі призначено судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Нагадаємо, на Хмельниччині судитимуть військового, який побив та обпалив обличчя колишньої дівчини.