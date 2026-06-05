Атака на АЗС у Запоріжжі: двоє поранених внаслідок ворожого удару
Російські військові 5 червня вдарили по автозаправній станції у Запоріжжі, дістали поранення двоє людей
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews.
"Ворожий удар по Космічному району Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.
За словами Федорова, під удар потрапила автозаправна станція.
Попередньо, травмовані дві людини. Одного пораненого госпіталізували.
Нагадаємо, що 5 червня 2026 року близько 13:10 військові РФ здійснили атаку безпілотним літальним апаратом по автозаправній станції в одному з населених пунктів Херсонської області.
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