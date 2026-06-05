У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою

Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"

25 травня 2026

Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації

В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...