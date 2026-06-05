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05 червня 2026, 20:19

Ексдепутат-"регіонал" із Сумщини отримав вирок за коригування ворожих ударів

05 червня 2026, 20:19
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Фото: Court.gov.ua
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За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент фсб, якого СБУ затримала у жовтні 2024 року на Сумщині

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент фсб, якого СБУ затримала у жовтні 2024 року на Сумщині.

Агентом ФСБ виявився завербований ворогом ексдепутат Шосткинської міськради від забороненої Партії регіонів, який коригував атаки рашистів по громаді.

Як з’ясувало розслідування, російські спецслужбісти обіцяли йому оформити громадянство РФ в обмін на співпрацю з країною-агресором.

Для виконання агентурних завдань зрадник на власному авто об’їжджав місцевість і фіксував на телефонну камеру пункти базування та маршрути руху Сил оборони.

Також він намагався завуальовано випитувати розвіддані у своїх знайомих під час побутових розмов на "відсторонені" теми.

Зібрані відомості агент узагальнював для куратора з рф. Ним виявився співробітник Управління ФСБ по Брянській області, особу якого встановлено Службою безпеки.

Крім передачі координат потенційних "цілей”, агент закликав російського спецслужбіста якомога швидше вдарити по місту.

Співробітники СБУ задокументували злочини зрадника і затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області визнав місцевого жителя винним у державній зраді. Виявилось, він передавав дані росіянам про військовий аеродром.

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