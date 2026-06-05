Смертельна атака дрона: на Харківщині окупанти вдарили по цивільному авто, є загибла
На Харківщині ворожий безпілотник атакував цивільний автомобіль, внаслідок чого загинула людина. Трагедія сталася 5 червня у Богодухівському районі
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
Вибух ворожого безпілотника стався поблизу автомобіля ВАЗ-2107. 44-річна пасажирка отримала несумісні з життям поранення та загинула на місці події.
Також постраждали двоє чоловіків - 24-річний водій та 47-річний пасажир. Вони отримали вибухові травми та осколкові поранення. Потерпілих доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
На місці події працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Правоохоронці документують наслідки воєнного злочину, вчиненого військовими держави-агресора.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що упродовж 5 червня 2026 року російська армія здійснила авіаудар, та била по Херсонщині реактивними системами залпового вогню, ствольною артилерією, мінометами, дронами різних типів