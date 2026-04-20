Оккупанты на Сумщине снова попытались прорваться через трубу
Российские войска пытались прорвать украинскую оборону на Сумском направлении, используя необычные тактики – в частности перемещение через газовую трубу и штурм на легкой технике
Об этом сообщили в 71 бригаде ДШУ, передает RegioNews.
Отмечается, что противник пытался приблизиться к позициям ВСУ через инженерные коммуникации, а также с помощью мотоциклов и квадроциклов.
Впрочем, украинские военные заранее обнаружили враждебные действия и сорвали штурм. В результате оккупанты понесли потери и отступили.
Потери противника при попытке прорыва составили:
- 35 ликвидированных военных;
- 17 раненых;
- 3 мотоцикла уничтожены;
- 4 квадроцикла уничтожены.
В 71-й бригаде ДШУ отметили, что благодаря слаженной работе подразделений все попытки прорыва были своевременно обнаружены и остановлены.
Напомним, в сентябре прошлого года россияне зашли в Купянск через газовую трубу. Россияне выстроили целую логистическую артерию. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешается высота.