10:39  20 апреля
Гибель депутата в Одессе: появилось фото автомобиля с места происшествия
08:37  20 апреля
На Львовщине Audi вылетел с дороги, опрокинулся и сгорел
08:22  20 апреля
Смертельная рыбалка на Закарпатье: ребенка убило током под ЛЭП
UA | RU
UA | RU
20 апреля 2026, 10:16

Оккупанты на Сумщине снова попытались прорваться через трубу

20 апреля 2026, 10:16
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Российские войска пытались прорвать украинскую оборону на Сумском направлении, используя необычные тактики – в частности перемещение через газовую трубу и штурм на легкой технике

Об этом сообщили в 71 бригаде ДШУ, передает RegioNews.

Отмечается, что противник пытался приблизиться к позициям ВСУ через инженерные коммуникации, а также с помощью мотоциклов и квадроциклов.

Впрочем, украинские военные заранее обнаружили враждебные действия и сорвали штурм. В результате оккупанты понесли потери и отступили.

Потери противника при попытке прорыва составили:

  • 35 ликвидированных военных;
  • 17 раненых;
  • 3 мотоцикла уничтожены;
  • 4 квадроцикла уничтожены.

В 71-й бригаде ДШУ отметили, что благодаря слаженной работе подразделений все попытки прорыва были своевременно обнаружены и остановлены.

Напомним, в сентябре прошлого года россияне зашли в Купянск через газовую трубу. Россияне выстроили целую логистическую артерию. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешается высота.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
