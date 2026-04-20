Оккупанты на Сумщине снова попытались прорваться через трубу

Скриншот с видео

Российские войска пытались прорвать украинскую оборону на Сумском направлении, используя необычные тактики – в частности перемещение через газовую трубу и штурм на легкой технике

Об этом сообщили в 71 бригаде ДШУ, передает RegioNews.

Отмечается, что противник пытался приблизиться к позициям ВСУ через инженерные коммуникации, а также с помощью мотоциклов и квадроциклов.

Впрочем, украинские военные заранее обнаружили враждебные действия и сорвали штурм. В результате оккупанты понесли потери и отступили.

Потери противника при попытке прорыва составили:

35 ликвидированных военных;

17 раненых;

3 мотоцикла уничтожены;

4 квадроцикла уничтожены.

В 71-й бригаде ДШУ отметили, что благодаря слаженной работе подразделений все попытки прорыва были своевременно обнаружены и остановлены.

Напомним, в сентябре прошлого года россияне зашли в Купянск через газовую трубу. Россияне выстроили целую логистическую артерию. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешается высота.