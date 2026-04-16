16 квітня 2026, 10:09

Окупанти вранці обстріляли Херсона: у МВА показали наслідки

Фото: скриншот
В четвер, 16 квітня, близько 5:00 російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

Під удар потрапила зупинка громадського транспорту, приватні будинки – пошкоджено вікна, фасади, автівки.

Інформації про поранених немає.

Подробиці ранкового ворожого обстрілу – у відео.

Нагадаємо, від ранку вчорашнього дня до ранку 16 квітня російські війська здійснили дві хвилі комбінованих атак по Україні. Ворог застосовував ударні безпілотники, а також ракети наземного та повітряного базування.

