Окупанти вранці обстріляли Херсона: у МВА показали наслідки
В четвер, 16 квітня, близько 5:00 російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
Під удар потрапила зупинка громадського транспорту, приватні будинки – пошкоджено вікна, фасади, автівки.
Інформації про поранених немає.
Подробиці ранкового ворожого обстрілу – у відео.
Нагадаємо, від ранку вчорашнього дня до ранку 16 квітня російські війська здійснили дві хвилі комбінованих атак по Україні. Ворог застосовував ударні безпілотники, а також ракети наземного та повітряного базування.
Всі блоги »