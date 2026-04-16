16 квітня 2026, 08:35

Ніч на Дніпропетровщині: росіяни атакували область ракетами, дронами та артилерією

Фото: ОВА
В ніч на 16 квітня російські війська атакували два райони області ракетами, артилерією та безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 34 отримали поранення

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Масованого удару росіяни завдали по Дніпру. У місті пошкоджені офісні та адміністративні будівлі, житлові будинки, підприємство та автомобілі. Кількість постраждалих у обласному центрі зросла до 30 осіб, двоє людей загинули.

У Дніпровському районі під вогнем опинилася Новоолександрівська громада. Там пошкоджений приватний будинок, зруйнована прибудова. Поранення отримала 14-річна дівчинка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині ворог обстріляв Нікополь, а також Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади. У районі пошкоджена багатоповерхівка та авто, горіли приватний будинок і будівля, що не експлуатується. Внаслідок атак загинув 37-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення. Двоє чоловіків 28 років госпіталізовані у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу у Дніпрі загинули дві людини, ще 27 дістали поранення.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
