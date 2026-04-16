В ніч на 16 квітня російські війська атакували два райони області ракетами, артилерією та безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 34 отримали поранення

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Масованого удару росіяни завдали по Дніпру. У місті пошкоджені офісні та адміністративні будівлі, житлові будинки, підприємство та автомобілі. Кількість постраждалих у обласному центрі зросла до 30 осіб, двоє людей загинули.

У Дніпровському районі під вогнем опинилася Новоолександрівська громада. Там пошкоджений приватний будинок, зруйнована прибудова. Поранення отримала 14-річна дівчинка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині ворог обстріляв Нікополь, а також Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади. У районі пошкоджена багатоповерхівка та авто, горіли приватний будинок і будівля, що не експлуатується. Внаслідок атак загинув 37-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення. Двоє чоловіків 28 років госпіталізовані у важкому стані.

