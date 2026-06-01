22:32  01 червня
На Закарпатті жінка заробила мільйони на порно-трансляціях з власною донькою
21:57  01 червня
У Харкові чоловік влаштував "шоу” в тролейбусі: йому світить до 5 років
21:29  01 червня
Жінка народжувала під час атаки: росіяни пошкодили пологовий будинок на Одещині
UA | RU
UA | RU
01 червня 2026, 19:05

На Волині ТЦК влаштували погоню за чоловіком: його авто вилетіло у кювет

01 червня 2026, 19:05
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Волині сталась ДТП за участі працівників ТЦК. Це сталось на автодорозі "Устилуг - Рівне"

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

У соцмережах поширювали інформацію про те, що працівники ТЦК влаштували погоню за цивільним авто. Під час втечі водій не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, після чого машина перекинулась на дах.

У представництві уповноваженого ВРУ з прав людини у Волинській області зазначили, що направили листи до Волинського обласного ТЦК та СП, Військової служби правопорядку та Головного управління Національної поліції у Волинській області щодо проведення перевірок та надання правової оцінки всім фактам, які стали відомі з оприлюднених матеріалів.

"Такі обставини викликають серйозне занепокоєння, адже йдеться не лише про дотримання вимог законодавства та правил дорожнього руху, а й про безпеку людей та можливе порушення їхніх прав", - каже омбудсман.

В обласному ТЦК зробили заяву. Там зазначили, що автомобіль зупинили для перевірки документів. За словами військових, вони з'ясували, що водій перебуває у розшуку.

"Після прибуття військовослужбовців ТЦК та СП громадянин здійснив спробу залишити місце події на власному автомобілі. Під час руху він не впорався з керуванням та допустив з'їзд транспортного засобу в кювет", - кажуть в ТЦК.

Наразі поліція буде встановлювати всі обставини.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідувати смертельну ДТП, яка днями сталась у Харкові. Підозрюваним став заступник міського голови Іван Кузнєцов.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК ДТП Волинська область
На Рівненщині п'яний водій збив підлітка та втік
01 червня 2026, 18:35
У Дніпрі ТЦК викинули з буса чоловіка, якому стало зле, і залишили біля смітника
01 червня 2026, 16:05
П'яний водій перекинув авто на Львівщині: травмовано двох підлітків
01 червня 2026, 09:46
Всі новини »
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
На Львівщині чоловік вбив друга каменем
01 червня 2026, 22:35
На Закарпатті жінка заробила мільйони на порно-трансляціях з власною донькою
01 червня 2026, 22:32
У Дніпрі тренер з гімнастики розбещував 11-річну ученицю
01 червня 2026, 22:05
У Харкові чоловік влаштував "шоу” в тролейбусі: йому світить до 5 років
01 червня 2026, 21:57
"Масований удар може бути": Зеленський попередив українців
01 червня 2026, 21:35
Жінка народжувала під час атаки: росіяни пошкодили пологовий будинок на Одещині
01 червня 2026, 21:29
На Житомирщині підлітка вдарило струмом на залізниці
01 червня 2026, 21:15
Трагедія біля приватного будинку: на Дніпропетровщині загинув молодий правоохоронець
01 червня 2026, 20:53
Відзавтра на Тернопільщині на рік обмежать рух трасою М-19: водіям назвали об’їзди
01 червня 2026, 20:30
На Прикарпатті чоловік напав на машину поліції
01 червня 2026, 20:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »