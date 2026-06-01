На Волині ТЦК влаштували погоню за чоловіком: його авто вилетіло у кювет

На Волині сталась ДТП за участі працівників ТЦК. Це сталось на автодорозі "Устилуг - Рівне"

У соцмережах поширювали інформацію про те, що працівники ТЦК влаштували погоню за цивільним авто. Під час втечі водій не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, після чого машина перекинулась на дах.

У представництві уповноваженого ВРУ з прав людини у Волинській області зазначили, що направили листи до Волинського обласного ТЦК та СП, Військової служби правопорядку та Головного управління Національної поліції у Волинській області щодо проведення перевірок та надання правової оцінки всім фактам, які стали відомі з оприлюднених матеріалів.

"Такі обставини викликають серйозне занепокоєння, адже йдеться не лише про дотримання вимог законодавства та правил дорожнього руху, а й про безпеку людей та можливе порушення їхніх прав", - каже омбудсман.

В обласному ТЦК зробили заяву. Там зазначили, що автомобіль зупинили для перевірки документів. За словами військових, вони з'ясували, що водій перебуває у розшуку.

"Після прибуття військовослужбовців ТЦК та СП громадянин здійснив спробу залишити місце події на власному автомобілі. Під час руху він не впорався з керуванням та допустив з'їзд транспортного засобу в кювет", - кажуть в ТЦК.

Наразі поліція буде встановлювати всі обставини.

