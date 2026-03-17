У Німеччині жорстоко вбили 19-річну українку
В лісі поблизу німецького Мангейма знайшли мертвою 19-річну українську біженку. За версією правоохоронців, її вбили через ревнощі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на hromadske.
Вбивство сталося 11 березня біля перехрестя в лісі Кеферталер. Сааме в той вечір хлопець-іноземець зустрівся з українкою, щоб прогулятися, а потім, за даними слідства, напав на неї й побив за допомогою рук і, ймовірно, гілки.
Експерти виявили у дівчини численні гематоми в ділянці обличчя.
Підозрюваний – 17-річний сирієць.
Нагадаємо, восени 2025 року в Німеччині загинула 16-річна українка. Ймовірно, її штовхнули під потяг.
