На Вінниччині судитимуть жінку, яка із ножем накинулась на 12-річну дитину
Поліція завершила розслідування справи щодо жительки Тульчинського району. Її звинувачують у замаху на вбивство дитини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Слідчі передали обвинувальний акт стосовно 40-річної фігурантки до суду за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.
Жінці загрожує до 15 років увʼязнення або довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, подія сталася у грудні минулого року. Жінка гостювала у знайомої та залишилася вдома з її двома дітьми. Вона випивала і через це у неї виник конфлікт зі старшою 12-річною дівчинкою. Під час сварки жінка завдала дитині поріз ножем в ділянці чола. Дівчинка встигла зателефонувати матері, яка й викликала поліцію.
