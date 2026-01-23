22:31  23 січня
23 січня 2026, 22:45

Українські прикордонники завдали ударів по ворогу на Сумщині

23 січня 2026, 22:45
фото: ДПСУ
Оператори підрозділу безпілотних комплексів завдали ударів по окупантах на Північно-Слобожанському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У ході бойової роботи підрозділ "Прайм" провів аеророзвідку та завдав точкових уражень по виявлених цілях противника. Завдяки професійним і злагодженим діям операторів було зірвано спроби ворога змінювати позиції та діяти у зоні відповідальності підрозділу.

Зокрема виявлено та знищено ворожу піхоту, яка намагалася змінювати позиції та ухилятися від ураження, знищено (спалено) ворожі автотранспортні засоби, камеру спостереження, місця укриття, в яких перебував противник, виявлено та знищено операторів FPV-дронів противника, спалено ворожий бліндаж.

Як повідомлялось, на Сумщині прикордонники знищили російський розвідувальний безпілотник вартістю 300 тисяч доларів. Це сталось на початку січня.

