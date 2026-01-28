Фото: ОВА

У ніч на 27 січня російські війська атакували Нікопольщину, Павлоградський та Синельниківський райони, вдарили по Кривому Рогу та Кам'янському

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Окупанти продовжували бити по Нікопольщині, застосовуючи FPV-дрони та РСЗВ "Град". Під ударами були сам Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська громади.

Уточнено, що через вчорашні атаки на район пошкоджені ще 7 приватних будинків, теплиця, авто, два десятки сонячних панелей, лінії електропередач. Знищена господарська споруда.

Безпілотниками ворог поцілив по Межівській та Васильківській громадах, що на Синельниківщині. На жаль, загинув 46-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали. 24-річний поранений – у важкому стані. Понівечений автомобіль.

По Кривому Рогу російська армія завдала ракетного удару. Постраждали дві людини. Пошкоджені інфраструктура та авто.

Також росіяни спрямували БпЛА на Богданівську громаду Павлоградського району. Внаслідок атаки понівечені фермерське господарство, сільгосптехніка, машина.

Крім того, безпілотниками ворог поцілив і по Кам'янському. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, внаслідок ракетної балістичної атаки по об'єкту інфраструктури Кривого Рогу дістали поранення 51-річна жінка та 60-річний чоловік.