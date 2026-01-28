09:01  28 січня
На Харківщині в будинку вибухнув боєприпас: дитині відірвало пальці
08:42  28 січня
На Кіровоградщині легковик влетів у дерево після зіткнення з іншим авто: є загиблий
08:39  28 січня
$4500 за "відстрочку": на Хмельниччині повідомили про підозру лікарю та посередниці
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 08:12

Росіяни обстріляли п'ять районів Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура, є загиблий та постраждалі

28 січня 2026, 08:12
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

У ніч на 27 січня російські війська атакували Нікопольщину, Павлоградський та Синельниківський райони, вдарили по Кривому Рогу та Кам'янському

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Окупанти продовжували бити по Нікопольщині, застосовуючи FPV-дрони та РСЗВ "Град". Під ударами були сам Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська громади.

Уточнено, що через вчорашні атаки на район пошкоджені ще 7 приватних будинків, теплиця, авто, два десятки сонячних панелей, лінії електропередач. Знищена господарська споруда.

Безпілотниками ворог поцілив по Межівській та Васильківській громадах, що на Синельниківщині. На жаль, загинув 46-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали. 24-річний поранений – у важкому стані. Понівечений автомобіль.

По Кривому Рогу російська армія завдала ракетного удару. Постраждали дві людини. Пошкоджені інфраструктура та авто.

Також росіяни спрямували БпЛА на Богданівську громаду Павлоградського району. Внаслідок атаки понівечені фермерське господарство, сільгосптехніка, машина.

Крім того, безпілотниками ворог поцілив і по Кам'янському. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, внаслідок ракетної балістичної атаки по об'єкту інфраструктури Кривого Рогу дістали поранення 51-річна жінка та 60-річний чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область війна обстріли пошкодження наслідки
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Через обстріли РФ деякі області України без світла: аварійні відключення
28 січня 2026, 10:25
На Одещині правоохоронець виманював гроші у пенсіонерів, представляючись співробітником банку
28 січня 2026, 10:19
Мільйон на шопінг: на Волині семеро молодиків спустили чужі кошти на iPhone і брендові речі
28 січня 2026, 10:03
Росія другу ніч поспіль атакувала Одесу: троє постраждалих
28 січня 2026, 09:50
Гра термінами: як під виглядом "компроміс" легалізують захоплення територій
28 січня 2026, 09:34
Сумщина під ударами РФ: 80 атак за добу, загинули двоє людей, є поранені
28 січня 2026, 09:24
РФ атакувала Україну майже 150 БПЛА та ракетою "Іскандер": є влучання на 22 локаціях
28 січня 2026, 09:20
На Харківщині в будинку вибухнув боєприпас: дитині відірвало пальці
28 січня 2026, 09:01
На Тернопільщині через сніг обвалився дах у ліцеї
28 січня 2026, 08:49
На Кіровоградщині легковик влетів у дерево після зіткнення з іншим авто: є загиблий
28 січня 2026, 08:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Олег Саакян
Всі блоги »