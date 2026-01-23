22:31  23 января
В Дии не будут работать некоторые сервисы: названа причина
Во Львовской области мужчина открыл огонь по работникам ТЦК и пытался сбежать встречной полосой
В столице простились с основателем издательства "Наш Формат" Владиславом Кириченко
23 января 2026, 22:45

Украинские пограничники нанесли удары по врагу на Сумщине

23 января 2026, 22:45
фото: ГПСУ
Операторы подразделения беспилотных комплексов нанесли удары по кафирам на Северо-Слобожанском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В ходе боевой работы подразделение "Прайм" провело аэроразведку и нанесло точечных поражений по выявленным целям противника. Благодаря профессиональным и слаженным действиям операторов были сорваны попытки врага менять позиции и действовать в зоне ответственности подразделения.

В частности обнаружена и уничтожена вражеская пехота, которая пыталась менять позиции и уклоняться от поражения, уничтожены (сожжены) вражеские автотранспортные средства, камера наблюдения, места укрытия, в которых находился противник, обнаружены и уничтожены операторы FPV-дронов противника, сожжен вражеский блиндаж.

Как сообщалось, в Сумской области пограничники уничтожили российский разведывательный беспилотник стоимостью 300 тысяч долларов. Это произошло в начале января.

