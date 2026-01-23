19:08  23 січня
23 січня 2026, 19:30

У Сумах 11-річний хлопчик провалився під кригу: патрульним вдалось уникнути трагедії

23 січня 2026, 19:30
Фото: Національна поліція України
Дитину витягли з крижаної води після того, як він провалився під тонку кригу

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Сумах 11-річний хлопчик провалився під кригу під час прогулянки. Повідомлення про інцидент отримали патрульні, які оперативно виїхали на місце події.

На щастя, поряд опинився небайдужий громадянин, який витягнув дитину з крижаної води. Хлопчика загорнули у службову куртку та на руках перенесли до карети швидкої допомоги. Після цього його ушпиталили, а рідним повідомили про подію.

Цього разу вдалося уникнути трагедії, однак подібні випадки нагадують про небезпеку перебування на кризі. Лід може бути тонким і ненадійним, а ігри чи прогулянки на ньому становлять серйозну загрозу життю.

Правоохоронці та рятувальники закликають батьків контролювати дітей та пояснювати їм ризики виходу на кригу. Патрульні подякували небайдужому громадянину за швидку реакцію та злагоджену роботу, яка дозволила врятувати дитину.

Раніше повідомлялося, на Львівщині 46-річна жінка провалилася під тонку кригу на річці Західний Буг біля мосту – тільки швидка реакція місцевих жителів врятувала їй життя.

небезпека Суми патруль дитина падіння крига
