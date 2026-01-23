07:36  23 січня
П'яний водій BMW у Києві збив пішохода та втік – йому загрожує до 10 років
06:29  23 січня
На Кіровоградщині вантаж із фури впав на авто: є загиблий та постраждала
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 08:38

"Виховував" чужу дитину силою: родина з Луцька вимагає пів мільйона моральної шкоди

23 січня 2026, 08:38
Читайте также на русском языке
Фото: Аверс
Читайте также
на русском языке

У Луцьку розглядають справу щодо чоловіка, якого обвинувачують у хуліганстві після інциденту з малолітнім хлопцем в одному з торгових центрів міста

Про це йдеться в сюжеті ТРК "Аверс", передає RegioNews.

За даними слідства, обвинувачений застосував фізичну силу до дитини, намагаючись "виховати" її.

"Він відкрив двері в жіночий туалет, але не заглядав у кабінки. Далі закрив двері. Вийшла жінка того чоловіка. Каже: "Чого ти тут заглядаєш?" Він відповів, що заглянув просто так. І відійшов. Потім повернувся той хлопець і вдарив йому лівою ногою по голові, а правою по носі, зламавши його. Він настільки сильно бив, що його аж відкидало", – сказав неповнолітній свідок.

Свідок стверджує, що чоловік ударив хлопця ногами по голові та обличчю, внаслідок чого потерпілому зламали ніс.

Батько дитини повідомив, що дізнався про подію від дружини та одразу приїхав на місце. За його словами, хлопчика госпіталізували, медики діагностували перелом носа.

Обвинувачений свою провину визнає частково. Він заперечує, що бив дитину ногами по голові або брав її за шию, та стверджує, що його дії були іншими, ніж це описують свідки. За словами чоловіка, на відеозаписі зафіксовано лише дотик ногою, а не сильний удар.

Батьки потерпілого подали до суду цивільний позов, вимагаючи 15 тисяч гривень матеріальної компенсації та 500 тисяч гривень моральної шкоди. Вони пояснюють це витратами на лікування та психологічну допомогу, оскільки дитина зазнала як фізичної, так і психологічної травми.

Потерпіла сторона планує надати суду додаткові докази, зокрема аудіозапис розмови з дитиною одразу після інциденту.

Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування щодо батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу за катування дітей. Як з'ясували правоохоронці, протягом 2022-2025 років обвинувачений систематично застосовував до них психологічний тиск та фізичне насильство.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Луцьк Волинська область дитина чоловік
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
"Іскандер" та 70 БпЛА: Кривий Ріг пережив наймасованішу атаку росіян
23 січня 2026, 09:01
Шахраї видають себе за начальника Сумської ОВА та просять гроші
23 січня 2026, 08:55
На Донеччині через російські обстріли загинули чотири людини, ще шестеро – поранені
23 січня 2026, 08:49
На Буковині митники вилучили гаджети Apple на пів мільйона гривень
23 січня 2026, 08:30
У Львові під час розвантаження гранітних плит загинув 72-річний чоловік
23 січня 2026, 08:21
РФ вночі атакувала Україну 101 ударним дроном: сили ППО знешкодили 76 БпЛА
23 січня 2026, 08:11
Трамп заявив про готовність Зеленського укласти мирну угоду
23 січня 2026, 07:52
На Житомирщині жінка та її троє дітей отруїлися чадним газом
23 січня 2026, 07:50
П'яний водій BMW у Києві збив пішохода та втік – йому загрожує до 10 років
23 січня 2026, 07:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »