"Виховував" чужу дитину силою: родина з Луцька вимагає пів мільйона моральної шкоди

У Луцьку розглядають справу щодо чоловіка, якого обвинувачують у хуліганстві після інциденту з малолітнім хлопцем в одному з торгових центрів міста

Про це йдеться в сюжеті ТРК "Аверс", передає RegioNews.

За даними слідства, обвинувачений застосував фізичну силу до дитини, намагаючись "виховати" її.

"Він відкрив двері в жіночий туалет, але не заглядав у кабінки. Далі закрив двері. Вийшла жінка того чоловіка. Каже: "Чого ти тут заглядаєш?" Він відповів, що заглянув просто так. І відійшов. Потім повернувся той хлопець і вдарив йому лівою ногою по голові, а правою по носі, зламавши його. Він настільки сильно бив, що його аж відкидало", – сказав неповнолітній свідок.

Свідок стверджує, що чоловік ударив хлопця ногами по голові та обличчю, внаслідок чого потерпілому зламали ніс.

Батько дитини повідомив, що дізнався про подію від дружини та одразу приїхав на місце. За його словами, хлопчика госпіталізували, медики діагностували перелом носа.

Обвинувачений свою провину визнає частково. Він заперечує, що бив дитину ногами по голові або брав її за шию, та стверджує, що його дії були іншими, ніж це описують свідки. За словами чоловіка, на відеозаписі зафіксовано лише дотик ногою, а не сильний удар.

Батьки потерпілого подали до суду цивільний позов, вимагаючи 15 тисяч гривень матеріальної компенсації та 500 тисяч гривень моральної шкоди. Вони пояснюють це витратами на лікування та психологічну допомогу, оскільки дитина зазнала як фізичної, так і психологічної травми.

Потерпіла сторона планує надати суду додаткові докази, зокрема аудіозапис розмови з дитиною одразу після інциденту.

