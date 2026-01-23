19:08  23 января
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
18:09  23 января
Киев будут патрулировать охранники с зарядными станциями
13:42  23 января
Россияне ударили по агропредприятию в Черниговской области: четверо раненых
23 января 2026, 19:30

В Сумах 11-летний мальчик провалился под лед: патрульным удалось избежать трагедии

23 января 2026, 19:30
Фото: Национальная полиция Украины
Ребенка вытащили из ледяной воды после того, как он провалился под тонкий лед

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Сумах 11-летний мальчик провалился под лед во время прогулки. Сообщения об инциденте получили патрульные, оперативно выехавшие на место происшествия.

К счастью, рядом оказался неравнодушный гражданин, вытащивший ребенка из ледяной воды. Мальчика обернули в служебную куртку и на руках перенесли в карету скорой помощи. После этого его госпитализировали, а родным сообщили о случившемся.

В этот раз удалось избежать трагедии, однако подобные случаи напоминают об опасности пребывания на едва обледеневших водоемах. Лед может быть тонким и ненадежным, а игры или прогулки на нем представляют серьезную угрозу жизни.

Правоохранители и спасатели призывают родителей контролировать детей и объяснять им риски выхода на лед. Патрульные поблагодарили неравнодушного гражданина за оперативную реакцию и слаженную работу, которая позволила спасти ребенка.

Ранее сообщалось, во Львовской области 46-летняя женщина провалилась под тонкий лед на реке Западный Буг у моста – только быстрая реакция местных жителей спасла ей жизнь.

23 января 2026
