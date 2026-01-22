19:13  22 января
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
16:27  22 января
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
22 января 2026, 21:39

Задокументировано военное преступление военного РФ, расстрелявшее пленного пограничника на Сумщине

22 января 2026, 21:39
иллюстративное фото: из открытых источников
Военная контрразведка и Служба безопасности собрали доказательную базу на драке РФ, который 18 июня 2025 расстрелял пленного воина ГПСУ во время боев на Сумщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На следующий день после совершения преступления российский военный уже сам попал в плен в Сил обороны. Находясь под стражей, он пытался скрыть свою вину во избежание максимального наказания.

Впрочем, сотрудники СБУ восстановили хронологию всех действий фигуранта и задокументировали факт убийства украинского пленника.

По данным следствия, 18 июня 2025 года оккупанты в составе штурмовой группы войск РФ атаковали позиции Сил обороны в районе поселка Мирополье на Сумщине. Во время боя в плен к россиянам попал украинский пограничник, которого сначала допросили, а затем расстреляли из табельного оружия.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, на днях на Сумщине обезвредили российский дрон, снаряженный противотанковой миной. Об обезвреживании сообщили в полиции.

22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
