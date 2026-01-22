Задокументировано военное преступление военного РФ, расстрелявшее пленного пограничника на Сумщине

иллюстративное фото: из открытых источников

Военная контрразведка и Служба безопасности собрали доказательную базу на драке РФ, который 18 июня 2025 расстрелял пленного воина ГПСУ во время боев на Сумщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На следующий день после совершения преступления российский военный уже сам попал в плен в Сил обороны. Находясь под стражей, он пытался скрыть свою вину во избежание максимального наказания.

Впрочем, сотрудники СБУ восстановили хронологию всех действий фигуранта и задокументировали факт убийства украинского пленника.

По данным следствия, 18 июня 2025 года оккупанты в составе штурмовой группы войск РФ атаковали позиции Сил обороны в районе поселка Мирополье на Сумщине. Во время боя в плен к россиянам попал украинский пограничник, которого сначала допросили, а затем расстреляли из табельного оружия.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

