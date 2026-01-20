На Сумщині знешкодили ворожий дрон, споряджений протитанковою міною

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час огляду вибухотехніки встановили, що безпілотник був споряджений протитанковою міною з вибуховою речовиною, масою понад 6 кілограмів. У разі детонації такий боєприпас міг спричинити значні руйнування житлового будинку та призвести до численних жертв.

Вибухотехніки вилучили небезпечний боєприпас і знищили його шляхом контрольованого підриву у безпечному місці.

