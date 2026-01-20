На Сумщині знешкодили ворожий дрон, споряджений протитанковою міною

На Сумщині знешкодили російський дрон, споряджений протитанковою міною
Днями мешканець прикордонного села виявив на території власного домоволодіння безпілотник
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Під час огляду вибухотехніки встановили, що безпілотник був споряджений протитанковою міною з вибуховою речовиною, масою понад 6 кілограмів. У разі детонації такий боєприпас міг спричинити значні руйнування житлового будинку та призвести до численних жертв.
Вибухотехніки вилучили небезпечний боєприпас і знищили його шляхом контрольованого підриву у безпечному місці.
Нагадаємо, раніше на Чернігівщині на подвір’ї приватного будинку знайшли бойову частину ракети. Вибухотехніки знешкодили боєприпас.
