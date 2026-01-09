Фото: ДСНС

Трагедія сталася в четвер, 8 січня, в селі Підсулля Сумського району

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Працівники ДСНС дістали з місцевої водойми тіло чоловіка, який провалився під кригу.

Це перший випадок загибелі людини на водоймі в області з початку 2026 року.

Рятувальники застерігають: через нестійку погоду лід на водоймах ще дуже тонкий і вкрай небезпечний.

Нагадаємо, у новорічну ніч на Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці. Надзвичайники врятували двох чоловіків та жінку.