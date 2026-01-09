Фото: прокуратура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Встановлено, що у 2020 році дівчинка, якій на той час було лише 9 років, приїхала на літні канікули до баби з дідом у село. Саме того літа дід, зловживаючи довірою дитини, зґвалтував її вперше. З того часу він систематично вступав із онукою в статеві зносини.

Лише коли дівчинці виповнилось 15 років, вона наважилась розповісти про це матері. Жінка звернулась до правоохоронців.

Зловмисника судитимуть за ч. 4 та ч. 6 ст. 152 КК України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно).

Суд взяв фігуранта під варту без права на заставу. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині затримали чоловіка, який на вулиці намагався зґвалтувати 14-річну дівчину. Зловмиснику загрожує до 12 років вʼязниці.