13:50  20 вересня
На Полтавщині чоловік кинув гранату в аптеку
12:19  20 вересня
На Полтавщині поїзд протаранив авто Mazda: постраждало немовля
11:54  20 вересня
Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки та автомобілі
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2025, 13:45

Росіяни атакували Суми безпілотником: сталась масштабна пожежа

21 вересня 2025, 13:45
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Сумах рятувальники гасили масштабну пожежу. Вогонь спалахнув після обстрілу

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Після атаки російським безпілотником у Сумах загорілись нежитлові приміщення на великій площі. Вогонь швидко поширювався горючими конструкціями.

"Вогнеборці ліквідували усі осередки загоряння та обстежили територію. Постраждалих немає", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині росіяни атакували рятувальників, коли вони гасили пожежу після попереднього обстрілу. Внаслідок атаки троє рятувальників постраждали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли окупанти Сумська область
Росіяни вдарили із РСЗВ по промисловій зоні у Сумах: є знеструмлення
20 вересня 2025, 11:32
Ворожі дрони вдарили по Чернігівщині: є загибла, серед постраждалих – медики
20 вересня 2025, 11:15
Окупанти атакували Словʼянськ БПЛА "Молнія-2": пошкоджені будинки
19 вересня 2025, 09:37
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Смертельна ДТП на Львівщині: мотоцикліст загинув на місці
21 вересня 2025, 12:50
На Волині судили росіянина, який зґвалтував 12-річну дівчинку
21 вересня 2025, 12:00
Вимагав секс і гроші: в Дніпрі засудили поліцейського, який пропонував жінці "вирішити проблему" з колишнім
21 вересня 2025, 11:30
Смертельна ДТП на Полтавщині: водій загинув на місці
21 вересня 2025, 10:50
На Чернігівщині росіяни атакували рятувальників
21 вересня 2025, 10:30
У Харкові судили жінку, яка "зливала" росіянам дані про ЗСУ
21 вересня 2025, 09:45
Замість гуманітарки – шуби, одяг та медичне обладнання: на Львівщині зупинили вантажівку з товарами на 6 млн грн
20 вересня 2025, 19:05
На трасі на Одещині легковик зіткнувся з вантажівкою: постраждали чотири людини
20 вересня 2025, 18:29
На Миколаївщині знищили ворожий протитанковий комплекс
20 вересня 2025, 17:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »