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У ніч проти суботи, 27 липня, Росія здійснила чергову масштабну атаку по території України, використавши 83 безпілотники

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає RegioNews.

Основну частину з них становили ударні БпЛА типу Shahed, а також імітатори різних типів. Атака стартувала після 22:30 26 липня.

Зафіксовано, що дрони запускалися одразу з кількох напрямків - з території Росії (Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ), а також з тимчасово окупованого Криму (Гвардійське). Проти ворожих БПЛА працювали усі ключові підрозділи Сил оборони України - зенітні ракетні комплекси, авіація, мобільні вогневі групи, системи радіоелектронної боротьби та засоби боротьби з дронами.

Станом на 10:30 27 липня, Повітряним силам вдалося знищити або подавити 78 безпілотників. Їх збивали над північними, південними, східними та центральними регіонами країни. Однак частина дронів все ж досягла цілей - зафіксовано п'ять влучань у трьох населених пунктах. Також у двох локаціях зафіксовано падіння уламків знищених БпЛА.

Нагадаємо, Північна Корея може долучитися до наступу РФ на Україну, - Reuters.