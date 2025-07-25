Росіяни атакували Харків: приліт у центрі міста, пошкоджено багатоповерхівку
Росіяни атакували Харків дроном. Відомо, що "приліт" стався в центральній частині міста
Про це повідомляє мер міста, передає RegioNews.
За словами Ігоря Терехова, увечері 25 липня росіяни атакували місто. Зафіксували "приліт" по центральній частині Харкова у Київському районі. Відомо, що дрон влучив у дорогу. Поруч знаходяться житлові будинки та медичний заклад.
Згодом міський голова додав, що внаслідок атаки ворога пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
Нагадаємо, 24 липня росіяни атакували дроном Сумську область. Внаслідок ворожої атаки загинула 43-річна місцева жителька.
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