Через російський удар частина Сумської області залишилась без світла

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Після російської атаки знеструмлена частина Сумщини

Про це повідомив у Телеграмі начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

"Внаслідок одного з ворожих ударів по території Сумщини знеструмлено частину споживачів", - йдеться у повідомленні.

За його словами, деякі медичні заклади працюють на резервному живленні.

"Фахівці вже відновлюють електропостачання. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло", - підсумував Олег Григоров.

Нагадаємо, у Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки.