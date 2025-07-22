Через російський удар частина Сумської області залишилась без світла
Після російської атаки знеструмлена частина Сумщини
Про це повідомив у Телеграмі начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
"Внаслідок одного з ворожих ударів по території Сумщини знеструмлено частину споживачів", - йдеться у повідомленні.
За його словами, деякі медичні заклади працюють на резервному живленні.
"Фахівці вже відновлюють електропостачання. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло", - підсумував Олег Григоров.
Нагадаємо, у Сумах зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки.
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