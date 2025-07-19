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19 липня 2025, 13:01

Повторна атака: ворог скинув шість авіабомб на Шосткинську громаду

19 липня 2025, 13:01
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Після 10:00 ранку 19 липня російська армія повторно вдарила по Шосткинській громаді на Сумщині

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, атака була прицільною — зафіксовано влучання та пожежу.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Наслідки удару уточнюються, на місці працюють профільні служби.

Нагадаємо, сьогодні вночі протягом майже чотирьох годин росіяни атакували ударними БпЛА Шосткинську громадуСумської області. Внаслідок атаки зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, а також пошкоджено житлові будинки.

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