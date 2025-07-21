На Сумщині українські дронарі рознесли позиції окупантів
Лише за добу розрахунки ударних дронів "Вампір" прикордонного загону "Сталевий Кордон" уразили шість позицій російських окупантів на Сумщині
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Втрати противника уточнюються. Роботи — непочатий край, тож беремо і робимо", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше воїни ГУР показали, як нищать техніку та піхоту окупантів на Сумщині.
"Боротьба за Чорне море": ГУР презентувало фільм про унікальні морські операціїВсі новини »
18 липня 2025, 16:16Українські хакери завдали серйозного удару по російському "Газпрому"
18 липня 2025, 13:39Бійці бригади "Гарт" показали, як нищать ворога на Харківщині
18 липня 2025, 12:49
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
Масована атака на Київ: одна людина загинула, у кількох районах — масштабні пожежі
21 липня 2025, 07:14На Миколаївщині внаслідок пожежі сухостою живцем згоріла жінка
21 липня 2025, 06:40ЗСУ вполювали російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $45 млн
21 липня 2025, 06:10У центрі Києва перекриють вулиці: що відомо
21 липня 2025, 05:30Підбирав ключі та обкрадав оселі містян: у Сумах засудили серійного "квартирника"
21 липня 2025, 04:30На Донеччині Сили безпілотних систем знищили російський ЗРК "Стріла-10"
21 липня 2025, 02:35На Львівщині BMW злетів у воду з кар’єра: одна людина загинула, двоє врятовані
20 липня 2025, 19:15Зеленський затвердив нові персональні санкції: кого вони стосуються
20 липня 2025, 18:34У Києві через зливу водії застрягли в заторі - що відбувається
20 липня 2025, 17:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі блоги »