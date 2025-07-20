Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Цього разу удару зазнало місто Суми. За попередніми даними, ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій на сквер, розташований у центральній частині міста, неподалік одного з навчальних закладів.

Унаслідок атаки постраждали двоє людей - серед них семирічна дитина. У обох зафіксовано тілесні ушкодження та ознаки сильного психологічного стресу. Постраждалим надали медичну допомогу, стан їхнього здоров'я уточнюється.

Крім того, удар спричинив пошкодження цивільної інфраструктури. Частково зруйновано приватні будинки, уламки зачепили також припарковані автомобілі. На місці працюють рятувальники та поліцейські, які документують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, на Харківщині дрони атакували цивільних: поранено велосипедиста та пасажирів авто.