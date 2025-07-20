Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

На этот раз удару подвергся город Сумы. По предварительным данным, вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство на сквер, расположенный в центральной части города, недалеко от одного из учебных заведений.

В результате атаки пострадали два человека - среди них семилетний ребенок. У обоих зафиксированы телесные повреждения и признаки сильного психологического стресса. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, состояние их здоровья уточняется.

Кроме того, удар вызвал повреждения гражданской инфраструктуры. Частично разрушены частные дома, обломки задели также припаркованные автомобили. На месте работают спасатели и полицейские, которые документируют последствия вражеской атаки.

Напомним, на Харьковщине дроны атаковали гражданских: ранены велосипедисты и пассажиры авто.