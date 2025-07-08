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У столиці отримав вирок чиновник, який працював у Державному космічному агентстві. Тривалий час він передавав дані росіянам

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Києві судили за державну зраду завідувача сектору охорони праці, цивільного захисту та охорони навколишнього середовища Державного космічного агенства України.

З літа 2024 року по кінець лютого 2025 року він збирав і передавав спецслужбам РФ інформацію про діяльність Державного космічного агенства України, а також регіональних, територіальних підрозділів, підприємств та установ, що входять до сфери його управління.

Відомо, що чоловіка завербували за посередництва його дружини. При цьому сама жінка виїхала за кордон ще в червні 2022 року.

Чиновник фотографував службові документи й копіював документи з робочого компʼютера на флеш-носій. Інформацію він пересилав дружині. Він маскував це під "лабораторні роботи".

Зокрема, йдеться про створення міжнародного консорціуму з розвитку українського супутникового виробництва, інформацію про заплановані заходи із розвитку військово-технічного співробітництва з іншими державами та інші дані.

Під час засідання чиновник повністю визнав свою вину і розкаявся. За його словами, його дружина у РФ подала документи на отримання громадянства, і в документах зазначила посаду чоловіка. Тому через деякий час до неї приїхав співробітник ФСБ та запропонував співпрацю. За це він запропонував оплату лікування її доньки, яка там нібито захворіла. Обвинувачений і сам планував переїхати до РФ.

За його словами, він не отримував грошей, а робив це все лише, щоб допомогти його родичам у РФ. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі засудили за державну зраду 19-річну дівчину. Вона "зливала" росіянам дані про розташування українських командних пунктів та підприємств. Також дівчина надсилала їм кадри з місць обстрілів.