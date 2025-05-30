На Сумщині евакуювали понад 500 людей
У Сумській області протягом тижня евакуювали понад півтисячі жителів прикордонних населених пунктів
Про це повідомляє Сумська ОВА в Фейсбуці, передає RegioNews.
"Понад 500 жителів цього тижня евакуювали з прикордоння Сумщини, яке постійно атакує ворог", - повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
За його словами, під евакуацію підпадають 202 населені пункти у 18 прикордонних громадах регіону.
Евакуацію організовують ДСНС, поліція, органи влади, волонтери та громадські організації.
Нагадаємо, рятувальники ліквідували масштабні пожежі після ударів БпЛА на Сумщині.
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