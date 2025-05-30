фото: поліція

Ворожу ракету виявили у полі, неподалік від одного із сіл у Сумській області. Під час падіння вона не вибухнула

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Це була ворожа авіаракета класу "повітря – поверхня", яку росіяни запустили по Україні під час однієї з останніх масованих атак. Цей снаряд, з бойовою частиною майже 300 кілограм, при влучанні в ціль спричиняє серйозні руйнування і загибель людей. Подібна зброя, у разі виявлення, знищується системами ППО ще в польоті, але якщо не вибухнула під час падіння, то знешкоджується фахівцями.

Вибухотехніки знешкодили бойову частину авіаснаряду та вивезли її на спеціально обладнаний майданчик для знищення шляхом підриву.

Нагадаємо, раніше на Сумщині знищили бойову частину російського дрона, який впав і не вибухнув, а саме понад 90 кілограмів уламково-фугасно-запалювальної вибухівки.