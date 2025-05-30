В Сумской области эвакуировали более 500 человек
В Сумской области в течение недели эвакуировали более полутысячи жителей приграничных населенных пунктов
Об этом сообщает Сумская ОВА в Facebook, передает RegioNews.
"Более 500 жителей на этой неделе эвакуировали из приграничья Сумщины, которое постоянно атакует враг", - сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
По его словам, под эвакуацию подпадают 202 населенных пункта в 18 приграничных общинах региона.
Эвакуацию организуют ГСЧС, полиция, органы власти, волонтеры и общественные организации.
Напомним, спасатели ликвидировали масштабные пожары после ударов БПЛА в Сумской области.
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