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30 мая 2025, 19:41

В Сумской области эвакуировали более 500 человек

30 мая 2025, 19:41
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фото: adra.ua
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В Сумской области в течение недели эвакуировали более полутысячи жителей приграничных населенных пунктов

Об этом сообщает Сумская ОВА в Facebook, передает RegioNews.

"Более 500 жителей на этой неделе эвакуировали из приграничья Сумщины, которое постоянно атакует враг", - сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

По его словам, под эвакуацию подпадают 202 населенных пункта в 18 приграничных общинах региона.

Эвакуацию организуют ГСЧС, полиция, органы власти, волонтеры и общественные организации.

Напомним, спасатели ликвидировали масштабные пожары после ударов БПЛА в Сумской области.

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