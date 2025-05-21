На Сумщині знищили бойову частину російського дрона, який впав і не вибухнув
Сили ППО збили в Сумському районі російський безпілотник. Після падіння його бойова частина не здетонувала
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Ворожий ударний безпілотник впав на території одного з населених пунктів Сумського району.
Вибухотехніки знешкодили бойову частину дрона – це понад 90 кілограмів уламково-фугасно-запалювальної вибухівки. Фахівці транспортували її у безпечне місце, де знищили контрольованим підривом.
Нагадаємо, раніше у селі на Харківщині знайшли російську авіабомбу КАБ-500, що не вибухнула. Смертоносний боєприпас знешкодили сапери.
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