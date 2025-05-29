Атака на Україну: ППО знешкодила вночі 56 із 90 російських дронів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 29 травня російська армія атакувала 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Особливість повітряного удару – атаковані об’єкти на прифронтових територіях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 протиповітряна оборона знешкодила 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 10 – збиті вогневими засобами ураження, 46 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу росіян у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Нагадаємо, восвіта 29 травня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по селу Верхня Терса у Запорізькій області. Внаслідок атаки були зруйновані та пошкоджені будинки. Під завалами опинились люди.