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У Сумській ОВА повідомили, що через ворожі обстріли будуть певні зміни. Йдеться про автомобільний транспорт

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає RegioNews.

Маршрут автомобільного транспорту загального користування у напрямку від Сум до Путивлю змінили. Причина — загроза ворожих обстрілів. Фахівці розробили альтернативний маршрут, який по своїй протяжності максимально наближений до попереднього. Проте новий маршрут дозволить транспорту не перебувати на потенційно небезпечних напрямках.

Зараз готують оновлені графіки маршруту. Дату введення нових розкладів повідомлять додатково. Інформація надходитиме до жителів у локальному порядку, Тобто, з урахуванням безпекової ситуації.

"Наш головний пріоритет – безпека людей та забезпечення можливості пересування між громадами. Просимо з розумінням поставитися до цих змін", - зазначив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Нагадаємо, 17 травня росіяни вдарили по евакуаційній маршрутці на Сумщині. Внаслідок атаки ворога загинули дев'ятеро людей. Серед них також ціла родина — батько, матір та донька.