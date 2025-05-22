Фото: ОВА

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, 22 травня російські військові завдали по Дніпропетровщині понад 20 атак. Удари були по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Внаслідок атаки ворожа пошкоджені інфраструктура, пів десятка приватних будинків, декілька господарських споруд.

Також було гучно в Синельниківському районі. Туди російські військові вдарили керованими авіабомбами. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, раніше на Харківщині окупанти поцілили авіабомбою по багатоквартирному будинку. Внаслідок ворожої атаки постраждали жінки 70 та 66 років. Під'їзд будинку було зруйновано.