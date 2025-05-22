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22 мая 2025, 20:32

На Сумщине вводят важные изменения из-за постоянных российских обстрелов

22 мая 2025, 20:32
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Фото из открытых источников
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В Сумской ОВА сообщили, что из-за вражеских обстрелов будут определенные изменения. Речь идет об автомобильном транспорте

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает RegioNews.

Маршрут автомобильного транспорта общего пользования по направлению от Сум по Путивлю изменили. Причина – угроза вражеских обстрелов. Специалисты разработали альтернативный маршрут, который по своей протяженности максимально приближен к предыдущему. Однако новый маршрут позволит транспорту не находиться в потенциально опасных направлениях.

Сейчас готовятся обновленные графики маршрута. Дату ввода новых расписаний сообщат дополнительно. Информация будет поступать жителям в локальном порядке, то есть с учетом ситуации безопасности.

"Наш главный приоритет – безопасность людей и обеспечение возможности передвижения между общинами. Просим с пониманием отнестись к этим изменениям", – отметил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Напомним, 17 мая россияне ударили по эвакуационной маршрутке в Сумской области. В результате атаки врага погибли девять человек. Среди них также целая семья – отец, мать и дочь.

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