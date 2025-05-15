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15 травня 2025, 17:40

На Сумщині викрили ексдепутата, який "забув" вказати в декларації майно на 7,5 млн грн

15 травня 2025, 17:40
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Колишній депутат Дубовʼязівської селищної ради Конотопського району навмисно не вніс до щорічної декларації інформацію про майно, що належить йому та його дружині. Фігуранту вже повідомили про підозру

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Сумській області, передає RegioNews.

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2023 рік підозрюваний не задекларував низку об'єктів майна, що перебувають у власності його дружини. Зокрема, він умисно не вказав відомості про:

  • дев'ять земельних ділянок;
  • чотири вантажні автомобілі марки MAN;
  • два напівпричепи;
  • легковий автомобіль TOYOTA Land Cruiser Prado 2021 року випуску.

Окрім того, фігурант не вказав дохід, отриманий ним особисто та його дружиною. Також у декларації містились недостовірні дані щодо розміру дивідендів та заробітної плати, отриманих обома.

"Загалом, сума задекларованих активів відрізняється від реальних на 7 мільйонів 440 тисяч гривень", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому депутату за фактом умисного внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Наразі триває слідство.

Нагадаємо, начальник Сумського зонального відділу військової служби правопорядку Збройних сил України Володимир Токарев не зміг пояснити отримання понад 7 млн грн. Він вказав недостовірні відомості у декларації.

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