Атака дронів на Сумщині: двоє людей у лікарні

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У ніч на 19 травня російські війська здійснили атаку безпілотниками по громадах Сумської області, є поранені

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, внаслідок ворожої атаки поранений 44-річний охоронець підприємства у Шосткинській громаді.

Також пошкоджені чотири будинки на території громади.

Окрім того, ввечері був поранений 47-річний місцевий мешканець Есманьської громади.

Обидва постраждалі госпіталізовані. Їм надається необхідна медична допомога.

За даними ОВА, протягом минулої доби російські війська здійснили 135 обстрілів по 24 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Повітряна тривога в області тривала 12 годин 17 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що цієї ночі Сумщину атакували дрони. Під удар потрапила Шосткинська громада, де за попередніми даними, зафіксовано влучання шести ворожих дронів.