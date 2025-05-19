Атака дронів на Сумщині: двоє людей у лікарні
У ніч на 19 травня російські війська здійснили атаку безпілотниками по громадах Сумської області, є поранені
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, внаслідок ворожої атаки поранений 44-річний охоронець підприємства у Шосткинській громаді.
Також пошкоджені чотири будинки на території громади.
Окрім того, ввечері був поранений 47-річний місцевий мешканець Есманьської громади.
Обидва постраждалі госпіталізовані. Їм надається необхідна медична допомога.
За даними ОВА, протягом минулої доби російські війська здійснили 135 обстрілів по 24 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.
Повітряна тривога в області тривала 12 годин 17 хвилин.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що цієї ночі Сумщину атакували дрони. Під удар потрапила Шосткинська громада, де за попередніми даними, зафіксовано влучання шести ворожих дронів.