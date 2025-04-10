Начальник ВСП у Сумах не зміг пояснити отримання понад 7 млн грн

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 368.media.

Журналісти перевірили декларацію Токарева і знайшло порушення майже в усіх ключових розділах. Наприклад, офіцер приховав дані про наявність в себе та родини закордонних паспортів.

Експерти підрахували, що військовослужбовець не зміг пояснити отримання 7,47 млн грн.

Дружина Токарева, яка є власником салону краси з 2020 року, вказала, що має готівкою 40 тис. доларів, 30 тис. євро, 50 тис. грн (2,68 млн грн). Доходи за 1998-2022 роки — 1,765 млн грн, витрати — 495 тис. грн (авто Ford Explorer, будинок, земля).

Нагадаємо, на Сумщині через недбалість судитимуть двох митників.