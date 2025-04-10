11:06  10 квітня
Помер зірка "Ліги сміху"
10:19  10 квітня
В Україні випало до метра снігу
07:44  10 квітня
Втрати Росії станом на 10 квітня: Генштаб оновив дані
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2025, 16:30

Начальник ВСП у Сумах не зміг пояснити отримання понад 7 млн грн

10 квітня 2025, 16:30
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Начальник Сумського зонального відділу військової служби правопорядку Збройних сил України Володимир Токарев вказав недостовірні відомості у декларації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 368.media.

Журналісти перевірили декларацію Токарева і знайшло порушення майже в усіх ключових розділах. Наприклад, офіцер приховав дані про наявність в себе та родини закордонних паспортів.

Експерти підрахували, що військовослужбовець не зміг пояснити отримання 7,47 млн грн.

Дружина Токарева, яка є власником салону краси з 2020 року, вказала, що має готівкою 40 тис. доларів, 30 тис. євро, 50 тис. грн (2,68 млн грн). Доходи за 1998-2022 роки — 1,765 млн грн, витрати — 495 тис. грн (авто Ford Explorer, будинок, земля).

Нагадаємо, на Сумщині через недбалість судитимуть двох митників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ВРП Суми Сумщина Декларація
Поблизу Сум знешкодили бойову частину російського безпілотника
08 квітня 2025, 04:15
У Сумах іномарка збила на переході жінку: потерпілу ушпиталили
07 квітня 2025, 09:25
Окупанти атакували Сумщину: десятки ударів, загинула людина
04 квітня 2025, 11:34
Всі новини »
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
Били, ґвалтували і погрожували надіслати фото сину: окупанти викрали мати правоохоронця і знущались з неї
10 квітня 2025, 17:35
Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: поранена жінка
10 квітня 2025, 17:00
Росіяни вдарили по Дніпру балістокою: спалахнула пожежа, є поранені та загиблий
10 квітня 2025, 16:55
Окупанти вдарили по Херсону: є постраждалий
10 квітня 2025, 16:30
Поліцейські викрили раніше судимого жителя Тернополя у вчиненні серії крадіжок з авто
10 квітня 2025, 16:05
На Харківщині під час оранки в полі підірвався аграрій
10 квітня 2025, 16:00
На Прикарпатті водій вантажівки збив жінку на смерть: суд обрав покарання
10 квітня 2025, 15:55
У передмісті Херсона росіяни скинули вибухівку з БпЛА на цивільного
10 квітня 2025, 15:40
На Волині затримали військовослужбовця, який пішов у СЗЧ та займався збутом психотропів
10 квітня 2025, 15:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Всі публікації »
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »