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15 мая 2025, 17:40

На Сумщине разоблачили эксдепутата, который "забыл" указать в декларации имущество на 7,5 млн грн

15 мая 2025, 17:40
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Бывший депутат Дубовязовского поселкового совета Конотопского района намеренно не внес в ежегодную декларацию информацию об имуществе, принадлежащем ему и его жене. Фигуранту уже сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Сумской области, передает RegioNews.

По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2023 год подозреваемый не задекларировал ряд объектов имущества, находящихся в собственности его супруги. В частности, он намеренно не указал сведения:

  • девять земельных участков;
  • четыре грузовых автомобиля марки MAN;
  • два полуприцепа;
  • легковой автомобиль TOYOTA Land Cruiser Prado 2021 года выпуска.

Кроме того, фигурант не указал доход, полученный лично и его женой. Также в декларации содержались недостоверные данные о размере дивидендов и заработной платы, полученных обоими.

"В целом сумма задекларированных активов отличается от реальных на 7 миллионов 440 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему депутату по факту умышленного внесения заведомо недостоверных сведений в декларацию (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины). В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, начальник Сумского зонального отдела военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины Владимир Токарев не смог объяснить получение более 7 млн. грн. Он указал недостоверные сведения в декларации.

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