На Сумщині зловили браконьєрів, які полювали на червонокнижних бабаків

фото: Нацполіція

На території Сумщини поліція спільно з екоінспекцією викрила групу чоловіків, які займалися незаконним виловом рідкісних тварин – бабаків, занесених до Червоної книги України. Браконьєрів судитимуть

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Сумській області.

Під час патрулювання в одному з природних масивів Роменського району правоохоронці виявили чотирьох місцевих мешканців віком від 25 до 35 років. Чоловіки розставили саморобні пастки у вигляді петель, у які потрапили чотири бабаки. Ці тварини охороняються державою як вид, що зникає.

Завдяки швидкій реакції правоохоронців, тварин встигли звільнити та повернути у їх природне середовище існування.

На місці інциденту поліцейські вилучили автомобіль браконьєрів та знаряддя незаконного лову. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного полювання. Фігурантам загрожує штраф, обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

"Наразі триває досудове розслідування", – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали трьох браконьєрів, які наловили риби на 700 тисяч гривень.