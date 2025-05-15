Сегодня в Сумах День траура по убитым в результате российского авиаудара

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В Сумской общине 15 мая - День траура по убитым в результате российской атаки

Об этом сообщили в Телеграмме Сумской МВА, передает RegioNews.

День траура в общине объявили 15 мая - по погибшим в результате удара 14 мая и погибшим от удара вражеского беспилотника по авто энергетиков.

"В Сумской общине - день траура. К сожалению, враг продолжает наносить удары по мирным населенным пунктам, унося человеческие жизни. 12 мая в результате вражеской атаки погиб энергетик, который добросовестно выполнял свои профессиональные обязанности. 14 мая из-за обстрела местного предприятия погибли трое мужчин", - говорится в сообщении.

Напомним, в сутки россияне 150 раз обстреляли Сумскую область.