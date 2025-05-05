На Півночі "Сталевий Кордон" розбомбив укриття російських пілотів
На Сумському напрямку розрахунок FPV-бригади "Сталевий Кордон" знищив два ворожих укриття з окупантами — пілотами БпЛА
Відео знищення ворожих позицій оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"За наявними даними — в цих укриттях знаходились ворожі пілоти. Обидві цілі — успішно знищено, шукаємо наступні", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше на одній з ділянок ведення активних бойових дій на Сумському напрямку, оператори БпЛА Сил оборони врятували життя трьом українським захисникам, яких росіяни захопили у полон.
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